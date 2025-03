Ремейк Trails in the Sky 1st Chapter может выйти 25 сентября

Фанаты The Legend of Heroes с нетерпением ждут ремейка Trails in the Sky 1st Chapter, который сохранит оригинальный сюжет и голоса персонажей, но предложит улучшенную графику, обновленную локализацию и переработанную боевую систему. Похоже, что ждать осталось недолго.

Как выяснил инсайдер Wario64, канадский ритейлер Video Games Plus открыл предзаказы на игру для PlayStation 5 и Nintendo Switch, указав дату выхода — 25 сентября. Интересно, что издатели Falcom и GungHo Online Entertainment пока официально не подтверждали эту информацию.

Некоторые фанаты отмечают, что серия Trails традиционно получает сентябрьские релизы в Японии. Возможно, официальный анонс даты выхода появится в ближайшее время.

Помимо PS5 и Switch, Trails in the Sky 1st Chapter выйдет и на ПК этой осенью.