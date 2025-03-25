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The Legend of Heroes: Trails in the Sky 28.03.2011
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Ретро, Аниме
7.5 36 оценок

Ремейк Trails in the Sky 1st Chapter может выйти 25 сентября

butcher69 butcher69

Фанаты The Legend of Heroes с нетерпением ждут ремейка Trails in the Sky 1st Chapter, который сохранит оригинальный сюжет и голоса персонажей, но предложит улучшенную графику, обновленную локализацию и переработанную боевую систему. Похоже, что ждать осталось недолго.

Как выяснил инсайдер Wario64, канадский ритейлер Video Games Plus открыл предзаказы на игру для PlayStation 5 и Nintendo Switch, указав дату выхода — 25 сентября. Интересно, что издатели Falcom и GungHo Online Entertainment пока официально не подтверждали эту информацию.

Некоторые фанаты отмечают, что серия Trails традиционно получает сентябрьские релизы в Японии. Возможно, официальный анонс даты выхода появится в ближайшее время.

Помимо PS5 и Switch, Trails in the Sky 1st Chapter выйдет и на ПК этой осенью.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
yariko ookami

Отличной игре можно только пожелать такой же отличный ремейк!

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Esuguy

Хоть и маловероятно, но хочется верить на русский язык на релизе. Уж больно серия ру-комунити обделена вниманием.

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