Trails in the Sky 1st Chapter получит "обновленную локализацию" и новые голоса озвучки

Компания Falcom подтвердила, что ремейк Trails in the Sky 1st Chapter, первой части культовой серии The Legend of Heroes: Trails in the Sky, выйдет в 2025 году. Среди ключевых изменений: «обновленная локализация» и новая закадровая озвучка.

Страница игры на Steam уточняет, что сюжет будет переведен на английский, немецкий и французский языки с «тщательной доработкой» текстов. Новая локализация, возможно, будет более точной в передаче оригинального японского текста, что, однако, вызывает вопросы у фанатов, привыкших к высоко оцененной локализации от XSEED. Быть может, список поддерживаемых локализаций еще не полный и со временем он пополнится и другими языками.

Приятным добавлением станет и появление полноценной озвучки. Фанаты надеются, что качество озвучки будет на высоком уровне, учитывая опыт предыдущих игр Falcom.

Ремейк Trails in the Sky 1st Chapter выйдет осенью 2025 года на Nintendo Switch, PS5 и PC.