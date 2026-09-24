Для Trails in the Sky 2nd Chapter вышло дополнение с набором купальников за 660 рублей

В сервисе Steam состоялся релиз косметического дополнения Eternal Summer Swimsuit Set для ролевой игры Trails in the Sky 2nd Chapter от японской студии Nihon Falcom. Набор посвящен пляжной тематике и предлагает переодеть центральных действующих лиц в открытые летние костюмы. Стоимость отдельного комплекта на площадке составляет 660 рублей для российского региона или 14.99 долларов на международном рынке.

Косметический набор включает купальные наряды сразу для 8 ключевых персонажей истории. Обновленный внешний вид получили Эстель, Джошуа, Шеразард, Оливье, Клодия, Агат, Тита и Зин. Каждый образ выполнен в индивидуальной летней стилистике, заменяя стандартную экипировку бойцов во время путешествия и пошаговых сражений.

Для получения купленной пляжной одежды игрокам необходимо перейти в главное меню, открыть инвентарь и забрать полученные предметы во вкладке загружаемого контента. После подтверждения наряды становятся доступны для экипировки в меню настройки костюмов. Разработчики отдельно предупредили, что для корректного отображения моделей купальников требуется обновить клиент базовой версии проекта до самого свежего патча.

Пляжный комплект продается как отдельным лотом, так и входит в состав сезонного пропуска Season Pass стоимостью 1050 рублей. Кроме того, данное дополнение автоматически получают покупатели расширенного издания Digital Deluxe Edition за 3150 рублей. Издатели призывают пользователей внимательно проверять состав корзины, чтобы избежать случайной повторной покупки одинаковых элементов гардероба.