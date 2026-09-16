Falcom и NEOWIZ работают над обновленной The Legend of Heroes III: Prophecy of the Moonlight Witch для PC и консолей

Falcom заключила лицензионное соглашение с NEOWIZ, в рамках которого компании займутся разработкой и глобальным выпуском новой версии The Legend of Heroes III: Prophecy of the Moonlight Witch. Игра предназначена для PC и консолей, однако подробностей о формате проекта и сроках релиза пока нет.

Оригинальная The Legend of Heroes III впервые вышла в 1994 году на PC-9801. Это третья часть серии The Legend of Heroes, которую Falcom описывала как «поэтическую RPG», построенную вокруг идеи рассказать полноценную историю. Особое внимание в игре уделялось миру, персонажам и повествованию.

Сюжет рассказывает о путешествии Юрио и Кристины по Тирасвилю. По мере продвижения герои знакомятся с его жителями, а отношения между персонажами постепенно меняются. Важной частью оригинала также была музыка, оставившая заметный след среди поклонников игры.

The Legend of Heroes III вместе с The Legend of Heroes IV: A Tear of Vermilion и The Legend of Heroes V: Song of the Ocean образует «Трилогию Гагарв». Три игры рассказывают самостоятельные истории в разных регионах и от лица разных персонажей, а сама трилогия стала одним из истоков будущей серии Trails.

Интерес к возвращению игр на современные платформы уже подтверждался фанатами. В опросе игровых СМИ, приуроченном к 40-летию Falcom, «Трилогия Гагарв» заняла первое место в категории игр и серий, которые поклонники хотели бы увидеть на современных платформах.

Пока неизвестно, какую именно форму получит проект NEOWIZ — речь может идти как о ремейке, так и о другом варианте переиздания. Компании пока не раскрыли ни первые детали игры, ни дату выхода.