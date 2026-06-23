GungHo везёт на Anime Expo 2026 первую демоверсию Ninjala 2 - с открытым миром и кооперативом на четырёх игроков

Компания GungHo Online Entertainment раскрыла программу своего участия в Anime Expo 2026, которая пройдёт с 2 по 5 июля в Лос-Анджелесе. Главной премьерой стенда станет Ninjala 2: The Uncharted Planet — продолжение популярного экшена, которое посетители выставки смогут опробовать одними из первых.

В отличие от оригинальной Ninjala, сосредоточенной на PvP-сражениях, новая игра делает ставку на кооперативное приключение в открытом мире. Игроков ждут масштабные локации, исследование планеты, развитие персонажей и знакомая боевая система с использованием Ninja Gum. Разработчики также обещают более глубокие механики благодаря системе атрибутов оружия, крафту предметов, приготовлению пищи и нелинейному выполнению заданий. Проходить приключение можно как в одиночку, так и в группе до четырёх человек.

На Anime Expo будет доступна специальная демоверсия с двумя режимами. Первый позволит оценить боевую систему и исследование мира, а второй сосредоточится на путешествиях и создании игровых фотографий. Каждый посетитель, опробовавший демо, получит тематический сувенир в виде надувной катаны IPPON.

Кроме демонстрации игр, GungHo подготовила розыгрыши призов, среди которых Nintendo Switch 2, контроллер Nintendo Switch 2 Pro, подарочные карты Nintendo eShop и эксклюзивная атрибутика. На стенде также можно будет приобрести фирменные товары по Ninjala 2: The Uncharted Planet, Trails in the Sky 2nd Chapter и Puzzle & Dragons.

Для поклонников Puzzle & Dragons предусмотрены дополнительные внутриигровые награды, которые можно будет получить во время мероприятия через специальный QR-код.

Судя по представленным материалам, Ninjala 2 станет одним из центральных проектов GungHo на ближайшие годы. Переход от соревновательного формата к кооперативному исследованию открытого мира выглядит самым масштабным изменением в истории серии и может заметно расширить её аудиторию.