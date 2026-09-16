Критики высоко оценили Trails in the Sky 2nd Chapter - ремейк называют одной из лучших игр серии

В сети начали появляться первые обзоры Trails in the Sky 2nd Chapter, ремейка классической JRPG от Nihon Falcom. Судя по первым рецензиям, разработчикам удалось сохранить главное достоинство оригинала — масштабную историю и сильных персонажей — одновременно заметно обновив визуальную часть, озвучку и отдельные элементы игрового процесса.

На момент публикации первые тринадцать оценок на OpenCritic дают игре средний результат около 94 баллов из 100. Среди наиболее высоких оценок — 9,5/10 от Game Informer. Издание после примерно 80 часов игры назвало ремейк «одной из лучших RPG года», отдельно отметив историю взросления Эстель Брайт и то, насколько органично разработчики дополнили оригинальную игру.

«Это одна из тех редких игр, в которых практически невозможно найти недостатки».

Так Game Informer описывает общее впечатление от Trails in the Sky 2nd Chapter. Журналист отдельно похвалил визуальные улучшения, актёрскую озвучку и обновлённую систему отслеживания заданий. Единственным заметным недостатком он назвал некоторые слишком длинные подземелья, которые напоминают о дизайне RPG почти двадцатилетней давности.

RPG Site также остался впечатлён игрой. Автор обзора признался, что после прохождения настолько проникся ремейком, что сразу приобрёл Trails in the Sky the 3rd, поскольку Nihon Falcom полностью его убедила двумя последовательными ремейками. Особую похвалу получила работа над сценарием и персонажами: NPC продолжают получать новые реплики после важных событий, а история постепенно расширяет сюжетные линии, заложенные в первой части.

«Я плакал, радовался и приходил в ярость из-за некоторых сюжетных откровений».

При этом RPG Site отмечает, что разработчики не стали радикально менять основу игрового процесса. Система сражений и развития персонажей в целом сохранила структуру первой части, а изменения скорее ощущаются как естественное продолжение уже знакомой формулы.

Не все впечатления оказались полностью восторженными. Analog Stick Gaming поставил акцент на другом недостатке — значительная часть приключения проходит в уже знакомых местах. Автор подсчитал, что примерно 30–40 часов из почти 60-часовой кампании приходится на повторное посещение локаций из первой части. По его мнению, это делает Либерл визуально меньше, чем хотелось бы от полноценного продолжения.

«Это определённо лучше чем First Chapter, но она не совсем реализует всё, чего я от неё хотел».

При этом тот же обозреватель считает историю и персонажей главными достоинствами проекта. Особенно высоко он оценил развитие отношений Эстель и Джошуа, а также новые сюжетные линии Уробороса и появление Кевина Грэма. Визуально ремейк, по его мнению, вообще стал самой красивой игрой Trails благодаря возможностям FDK Engine.

Таким образом, первые обзоры показывают довольно цельную картину: Trails in the Sky 2nd Chapter не пытается полностью переосмыслить оригинал, а аккуратно модернизирует его. Критики особенно выделяют сценарий, персонажей, озвучку и визуальную составляющую, тогда как основные претензии связаны с повторным использованием старых локаций и относительно небольшим количеством изменений в базовых игровых системах.

Релиз Trails in the Sky 2nd Chapter состоится 17 сентября 2026 года на PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и PC.

Ремейк продолжает историю Эстель после событий First Chapter: Джошуа раскрывает правду о своём прошлом и исчезает, после чего героиня отправляется на его поиски. Параллельно Эстель предстоит столкнуться с организацией Ouroboros и раскрыть заговор, угрожающий королевству Ли