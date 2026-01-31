Прошлое оживает в 3D: Falcom показала новый трейлер Trails in the Sky 2nd Chapter

Nihon Falcom представила специальный трейлер Trails in the Sky 2nd Chapter в рамках Taipei Game Show 2026. Ролик, содержащий сюжетные спойлеры, демонстрирует ключевых персонажей 3D-ремейка, сопоставляя их обновлённые образы с классическими версиями из The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC.

Trails in the Sky 2nd Chapter станет продолжением масштабного проекта полного ремейка серии. Первая часть, Trails in the Sky 1st Chapter, вышла в сентябре 2025 года к 20-летию франшизы, а теперь история Эстель и Джошуа подходит к своему драматическому завершению. Игра вновь отправит игроков в Королевство Либерл и расскажет о последствиях государственного переворота и тайной организации Ouroboros, действующей из тени.

Ремейк сохранит сильные стороны первой части: переработанный дизайн персонажей, насыщенные сюжетные сцены и удобную боевую систему с плавным переходом между быстрыми и командными сражениями. При этом разработчики усилили экшен-элементы, чтобы ярче подчеркнуть индивидуальность каждого героя.

По сюжету Эстель Брайт, ставшая полноценным Брасером, должна раскрыть заговор Ouroboros и найти Джошуа, исчезнувшего из её жизни, оставив лишь гармонику и множество вопросов. Trails in the Sky 2nd Chapter выйдет этой осенью на PlayStation 5, Switch 2, Nintendo Switch и PC в Steam.