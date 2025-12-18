Сага Либерла продолжается: Trails in the Sky 2nd Chapter выйдет в 2026 году

Falcom официально анонсировала Trails in the Sky 2nd Chapter — полноценный ремейк The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC и прямое продолжение первой главы обновлённой трилогии. Игра выйдет осенью 2026 года на PlayStation 5, Switch 2, Switch и PC (Steam), а издателем на западном рынке выступит GungHo Online Entertainment.

Проект получит английскую и японскую озвучку на всех платформах, а также поддержку нескольких языков интерфейса, включая английский, немецкий, французский и испанский. Сюжет продолжит историю Эстель и Джошуа после подавления переворота в королевстве Либерл. Исчезновение Джошуа и его мрачное прошлое втягивают героиню в путешествие, полное заговоров, где из тени выходит общество Уроборос, готовое погрузить страну в хаос.

Разработчики обещают расширенную боевую систему с новыми Crafts и S-Crafts, механикой Brave Rush и более гибким использованием orbment. Перенос сохранений из первой главы даст бонусы, а дополнительный контент — мини-игры, готовка и новые союзники — сделает приключение ещё насыщеннее.