Состоялся релиз ремейка Trails in the Sky 2nd Chapter: игроки в восторге от игры, но недовольны цензурой трусов Эстель

Сегодня, 17 сентября 2026 года, состоялся мировой релиз The Legend of Heroes: Trails in the Sky 2nd Chapter - полноценного 3D-ремейка классической JRPG от Nihon Falcom. Игра вышла на PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и PC через Steam. Проект получил восторженные отзывы критиков и высокие оценки игроков, однако в сообществе разгорелся спор из-за изменений в костюме главной героини.

Ремейк второй главы приключений Эстель Брайт стал одним из самых высокооцененных релизов года. Средний балл критиков на OpenCritic составляет 93/100, что делает игру лучшим релизом 2026 года по версии агрегатора на текущий момент. В Steam ремейк также демонстрирует впечатляющие показатели - 97% положительных отзывов. Обозреватели отмечают, что Falcom удалось сохранить эмоциональную глубину оригинала, значительно улучшив графику, анимации и боевую систему.



Основная претензия части сообщества касается изменения в дизайне Эстель. В оригинальной Trails in the Sky SC под ее юбкой были белые трусики, которые неоднократно становились предметом шуток в самой игре. В ремейке их заменили на черные обтягивающие шорты. Из-за этого страдает как минимум одна шуточная сцена, где в оригинале обыгрывался именно этот момент.

В апреле 2026 года, ещё до релиза, на сайте петиций появилось обращение с требованием вернуть оригинальный дизайн. В тексте петиции говорилось: "Короткая юбка Эстель без шорт - часть ее культового образа. Мы просим Falcom уважать художественный замысел оригинала и избегать ненужных изменений. Верность оригиналу будет тепло встречена игроками".



Однако нашлись и защитники изменений. Часть игроков отмечает, что для динамичных 3D-боев шорты выглядят уместнее, а некоторые даже считают их "более эротичными".



Это не первый спор о цензуре в ремейках Trails. После выхода 1st Chapter в 2025 году сообщество также обсуждало изменения в диалогах и внешности персонажей. В частности, из игры были убраны некоторые реплики, которые в оригинальной западной локализации выглядели как сексистские.