The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC 29.10.2015
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Ретро, Аниме
8.2 41 оценка

Trails in the Sky 2nd Chapter получила дату выхода - релиз в сентябре и бонус за предзаказ

butcher69 butcher69

Компании Nihon Falcom и GungHo Online Entertainment объявили дату выхода The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC. Продолжение культовой JRPG станет доступно по всему миру 17 сентября.

Игра выйдет на PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Switch и ПК через Steam. В западных регионах проект предложат как в цифровом, так и в физическом формате для консолей, тогда как в Японии коробочные версии появятся только на PS5 и Switch 2.

Отдельным бонусом станет предзаказ: покупатели в Японии получат код на загрузку HD-ремастера первой части — The Legend of Heroes: Trails in the Sky. Это позволит новичкам познакомиться с началом истории, а ветеранам — освежить воспоминания перед продолжением.

Релиз The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC станет важным событием для поклонников серии, учитывая её культовый статус среди любителей классических JRPG.

4
2
Комментарии:  2
yariko ookami
Хорошие новости. Выпустят поди опять без локализации. Придется, еще подождать пока сделают качественную руссификацию, как в оригинале. Тогда и заценю. В оригинальную игру играл, отличная ярпг!

1
Александр Ясенев

Бомба. Это я беру. Придётся, правда, подождать пока сделают хотя бы нейролокализацию