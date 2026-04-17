Trails in the Sky 2nd Chapter получила дату выхода - релиз в сентябре и бонус за предзаказ

Компании Nihon Falcom и GungHo Online Entertainment объявили дату выхода The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC. Продолжение культовой JRPG станет доступно по всему миру 17 сентября.

Игра выйдет на PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Switch и ПК через Steam. В западных регионах проект предложат как в цифровом, так и в физическом формате для консолей, тогда как в Японии коробочные версии появятся только на PS5 и Switch 2.

Отдельным бонусом станет предзаказ: покупатели в Японии получат код на загрузку HD-ремастера первой части — The Legend of Heroes: Trails in the Sky. Это позволит новичкам познакомиться с началом истории, а ветеранам — освежить воспоминания перед продолжением.

Релиз The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC станет важным событием для поклонников серии, учитывая её культовый статус среди любителей классических JRPG.