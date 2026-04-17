Trails in the Sky 2nd Chapter получила дату выхода - релиз в сентябре и бонус за предзаказ

Компании Nihon Falcom и GungHo Online Entertainment объявили дату выхода The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC. Продолжение культовой JRPG станет доступно по всему миру 17 сентября.
Игра выйдет на PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Switch и ПК через Steam. В западных регионах проект предложат как в цифровом, так и в физическом формате для консолей, тогда как в Японии коробочные версии появятся только на PS5 и Switch 2.
Отдельным бонусом станет предзаказ: покупатели в Японии получат код на загрузку HD-ремастера первой части — The Legend of Heroes: Trails in the Sky. Это позволит новичкам познакомиться с началом истории, а ветеранам — освежить воспоминания перед продолжением.
Релиз The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC станет важным событием для поклонников серии, учитывая её культовый статус среди любителей классических JRPG.
Хорошие новости. Выпустят поди опять без локализации. Придется, еще подождать пока сделают качественную руссификацию, как в оригинале. Тогда и заценю. В оригинальную игру играл, отличная ярпг!
Бомба. Это я беру. Придётся, правда, подождать пока сделают хотя бы нейролокализацию