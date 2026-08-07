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The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC 29.10.2015
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Ретро, Аниме
7.9 48 оценок

Trails in the Sky 2nd Chapter получила новый трейлер перед мировым релизом

butcher69 butcher69

Falcom и GungHo представили новый трейлер Trails in the Sky 2nd Chapter, приуроченный к скорому мировому релизу ролевой игры. Почти трёхминутное видео дополняет ранее опубликованные материалы о новых игровых возможностях и изменениях в японской озвучке.

Trails in the Sky 2nd Chapter продолжит историю Эстель и Джошуа, которым предстоит пройти через новые испытания и приблизиться к финалу своего путешествия. Представленный ролик демонстрирует персонажей и события обновлённой версии игры, а также позволяет оценить её визуальную составляющую и атмосферу.

Разработчики подготовили трейлеры сразу на английском и японском языках, чтобы познакомить с игрой игроков разных регионов перед её одновременным мировым запуском.

Trails in the Sky 2nd Chapter выйдет 17 сентября на PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch и ПК через Steam. Таким образом, ждать релиза осталось чуть больше месяца.

Трейлеры 5
10
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Ноунейм продукт от ноунейм студии. Очень интересно // Хряк Бабл

7
Пользователь ВКонтакте

Единственное чего здесь не было, это смысла в твоем рождении, защитник ноунеймщины // Хряк Бабл

4
Геральт Батькович

Любая рпг без русского языка не заслуживает ни копейки

3
firefox0047

Вот она лучшая часть франшизы. Надеюсь они выпустят демку также как в прошлый раз

Janekste

Ремейк года и одна из величайших ролевых игр игр человечества наконец возвращается. Точка.