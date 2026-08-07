Trails in the Sky 2nd Chapter получила новый трейлер перед мировым релизом

Falcom и GungHo представили новый трейлер Trails in the Sky 2nd Chapter, приуроченный к скорому мировому релизу ролевой игры. Почти трёхминутное видео дополняет ранее опубликованные материалы о новых игровых возможностях и изменениях в японской озвучке.

Trails in the Sky 2nd Chapter продолжит историю Эстель и Джошуа, которым предстоит пройти через новые испытания и приблизиться к финалу своего путешествия. Представленный ролик демонстрирует персонажей и события обновлённой версии игры, а также позволяет оценить её визуальную составляющую и атмосферу.

Разработчики подготовили трейлеры сразу на английском и японском языках, чтобы познакомить с игрой игроков разных регионов перед её одновременным мировым запуском.

Trails in the Sky 2nd Chapter выйдет 17 сентября на PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch и ПК через Steam. Таким образом, ждать релиза осталось чуть больше месяца.