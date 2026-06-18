Trails in the Sky 2nd Chapter расширит систему готовки: "неудачные блюда" станут атакующим ресурсом в бою

Nihon Falcom раскрыла новые подробности о Trails in the Sky 2nd Chapter — 3D-ремейке культовой Trails in the Sky SC, который выйдет по всему миру 17 сентября на PC, PlayStation 5, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Игра продолжит историю Эстель и её поисков Джошуа, развивая сюжет оригинала и обновляя его под современные стандарты серии The Legend of Heroes.

Одним из заметных нововведений станет расширенная система приготовления пищи, которая уже давно является важной частью геймплея серии. В новой версии игроки смогут использовать так называемые «рецепты атаки» — особые блюда, которые можно применять прямо в бою. В зависимости от качества приготовления еда может получаться удачной или «необычной», что влияет на получаемые эффекты и усиления.

Однако самой необычной механикой стали «атакующие блюда», которые могут появиться при неудачном приготовлении. В таком случае еда превращается в боевой предмет, способный наносить урон противникам. При этом такие предметы не расходуют CP или EP, что делает их неожиданным, но полезным инструментом в сложных сражениях.

Помимо этого, блюда из меню быстрого использования будут давать временные усиления — от регенерации здоровья до увеличения урона. Если переключиться в командный бой, активные эффекты сохранятся на несколько ходов, что добавляет ещё один слой тактического планирования.

Таким образом, система готовки в Trails in the Sky 2nd Chapter перестаёт быть второстепенной механикой и превращается в полноценный элемент боевой стратегии, где даже неудачный результат может сыграть игроку на руку.