Clouded Leopard Entertainment представила подборку отзывов прессы о Trails in the Sky 2nd Chapter — полном ремейке японской ролевой игры The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC от Nihon Falcom. Критики высоко оценили сюжет, проработку персонажей, обновлённую графику и озвучку.

История продолжает события первой главы: после исчезновения Джошуа Эстель отправляется на его поиски. Расследование постепенно приводит героиню к противостоянию с тайной организацией «Уроборос», чьи планы угрожают всему королевству Либерл.

Ремейк сохранил основу оригинальной истории, но получил обновлённую визуальную составляющую, переработанную музыку и полноценную озвучку. Разработчики также внесли изменения в отдельные сюжетные эпизоды и улучшили боевую систему.

Trails in the Sky 2nd Chapter вышла 17 сентября 2026 года и уже доступна на Steam, PlayStation 5, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.