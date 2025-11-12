Trails in the Sky 2nd Chapter выйдет до сентября 2026 года

Компания Falcom раскрыла окно выхода Trails in the Sky 2nd Chapter, римейка The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC. Релиз состоится в течение финансового года, заканчивающегося в сентябре 2026 года. Об этом сообщается в финансовом отчёте компании за 2025 год.

Ранее, 19 сентября 2025 года, вышел Trails in the Sky 1st Chapter, римейк первой части серии, для PlayStation 5, Switch 2, Switch и ПК через Steam. Эта версия получила положительные отзывы и позволила новым игрокам познакомиться с миром серии.

Пока что официальные платформы для 2nd Chapter не объявлены, но ожидается, что Falcom сохранит поддержку основных консолей и ПК. Релиз продолжит историю героев и расширит сюжетную линию, знакомую фанатам оригинала.

С выходом второй части серия Trails in the Sky полностью переходит на современное оборудование, предлагая обновлённую графику и улучшенный игровой опыт для новых и давних поклонников франшизы.