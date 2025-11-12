ЧАТ ИГРЫ
The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC 29.10.2015
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Ретро, Аниме
8.4 33 оценки

Trails in the Sky 2nd Chapter выйдет до сентября 2026 года

butcher69 butcher69

Компания Falcom раскрыла окно выхода Trails in the Sky 2nd Chapter, римейка The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC. Релиз состоится в течение финансового года, заканчивающегося в сентябре 2026 года. Об этом сообщается в финансовом отчёте компании за 2025 год.

Ранее, 19 сентября 2025 года, вышел Trails in the Sky 1st Chapter, римейк первой части серии, для PlayStation 5, Switch 2, Switch и ПК через Steam. Эта версия получила положительные отзывы и позволила новым игрокам познакомиться с миром серии.

Пока что официальные платформы для 2nd Chapter не объявлены, но ожидается, что Falcom сохранит поддержку основных консолей и ПК. Релиз продолжит историю героев и расширит сюжетную линию, знакомую фанатам оригинала.

С выходом второй части серия Trails in the Sky полностью переходит на современное оборудование, предлагая обновлённую графику и улучшенный игровой опыт для новых и давних поклонников франшизы.

6
4
Комментарии:  4
yariko ookami

Отлично. Играл в оригинальную. Очень понравилась. Надеюсь локализацию завезут.

3
Геральт Батькович

На первую не завезли и на эту маловероятно что завезут

3
yariko ookami Геральт Батькович

Значит возможно завезут локализацию в зеленом магазине как и на оригинальную.

2
Aleksey Aleshka

Продавецкалла47 явно на седьмом небе от счастья

1