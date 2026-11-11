Успех Trails in the Sky 2nd Chapter помог Nihon Falcom удвоить прибыль и установить финансовый рекорд

Nihon Falcom отчиталась о рекордных финансовых результатах за год, завершившийся в сентябре 2026-го. Выручка разработчика серии The Legend of Heroes выросла на 71,2%, операционная прибыль — на 113,8%, а чистая прибыль увеличилась сразу на 122,2% по сравнению с предыдущим годом.

Главными драйверами роста стали Trails in the Sky 2nd Chapter и KYOTO XANADU -the Blooming Phantom-. Существенный вклад внесло и лицензионное направление, отвечающее за расширение присутствия игр на зарубежных рынках и выпуск проектов на дополнительных платформах: его выручка увеличилась на 86%.

Впрочем, повторить подобный результат в следующем финансовом году компании будет непросто. Nihon Falcom прогнозирует снижение выручки на 32,9%, а операционной прибыли — на 47,7%. Причина заключается прежде всего в меньшем количестве новых релизов.

Среди ближайших планов разработчиков — выпуск продолжения The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon до сентября 2027 года. Также студия намерена работать над новыми проектами, включая игру по совершенно новой интеллектуальной собственности. При этом о планах выпустить KYOTO XANADU -the Blooming Phantom- на западных рынках пока ничего не сообщается.