В Trails in the Sky 1st Chapter нашли тизер-трейлер ремейка второй части

Trails in the Sky 1st Chapter будет доступна на ПК и консолях через несколько дней, но некоторые игроки уже обнаружили, что в игре есть тизер-трейлер, который раскрывает появление ремейка сиквела The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC. Судя по ролику, ремейк будет называться Trails in the Sky 2nd Chapter, что подчеркнёт преемственность истории и сохранение духа оригинала.

Президент Falcom Тосихиро Кондо ранее намекал на переиздание SC и других частей серии, и теперь, благодаря этому тизеру, фанаты получили официальное подтверждение: работа над ремейком уже началась. Трейлер показывается после титров Trails in the Sky 1st Chapter и демонстрирует несколько сцен из сиквела, что делает его настоящим лакомством для поклонников, но предупреждает о возможных спойлерах для тех, кто ещё не знаком с сюжетом оригинала.

Что касается самой первой части ремейка, она выйдет 19 сентября на PS5, Nintendo Switch, Switch 2 и ПК через Steam. Игроков ждёт полностью переработанная графика, гибридная боевая система с возможностью переключения между пошаговыми и реальными сражениями, а также множество других улучшений. Для тех, кто хочет оценить нововведения заранее, доступна демо-версия с возможностью переноса прогресса в полную версию игры.

Тизер Trails in the Sky 2nd Chapter обещает сохранить магию оригинальной серии и привнести современный геймплей, оставляя фанатов в предвкушении нового приключения в мире Эраста. С этим анонсом Nihon Falcom демонстрирует, что не собирается останавливаться на достигнутом и готова продолжать радовать поклонников классической JRPG.