Новый геймплейный трейлер The Legend Of Heroes: Trails Into Reverie демонстрирует замысловатые пошаговые бои ©

Игра Legend of Heroes: Trails into Reverie уже не за горами, и NIS America выпустила новый геймплейный трейлер, который дает вам представление о том, как будет выглядеть пошаговый бой. Как и в серии Trails of Cold Steel, у вас будет доступ к обширному набору членов партии и способностей, которые вы сможете комбинировать по своему усмотрению, чтобы победить врагов.

Предыдущие трейлеры Trails into Reverie демонстрировали набор мини-игр и персонажей игры, но в новом трейлере настала очередь боя. В начале трейлер предлагает вам "собрать свою команду и приготовиться к бою", а также демонстрирует откровенно массивный состав персонажей игры во главе с Рином Шварцером и Ллойдом Баннингсом, которые готовятся вступить в бой.

The Legend of Heroes: Trails into Reverie выйдет 7 июля на ПК, консолях PlayStation и Nintendo Switch. Игра послужит завершением арки Crossbell, которая охватывает Trails from Zero и Trails to Azure, и арки Erebonia, которая входит в вышеупомянутую серию Trails of Cold Steel