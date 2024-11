NIS America представила новый трейлер к The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2

Компания NIS America выпустила новый трейлер к игре The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2, в котором представлен «сюжетный обзор» предыдущей части серии — Trails through Daybreak.

Сюжет игры разворачивается после того, как мафиозная организация Алмата больше не угрожает Кальварду, и жители вернулись к мирной жизни. Однако вскоре город потрясает серия загадочных убийств, в которых замешан таинственный багровый зверь. Различные группировки, включая правоохранителей и теневые организации, начинают свою игру, преследуя разные цели. Ван Аркрид, главный герой и спригган, решает начать собственное расследование после визита неожиданного гостя.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II выйдет 14 февраля 2025 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и PC через Steam, Epic Games Store и GOG.