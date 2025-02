Спустя три года после японского релиза The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2 стала доступна на английском

Спустя три года после японского релиза The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2 наконец-то вышла на английском языке. Теперь поклонники JRPG могут погрузиться в этот долгожданный сиквел на ПК и консолях, причем с рядом улучшений и новых возможностей.

Сюжет переносит нас в Кальвард, где город потрясает серия убийств, связанных с таинственным багровым зверем. Игрокам предстоит взять на себя роль Вана Аркрида и распутать это дело, сталкиваясь с различными фракциями и секретами.

ПК-версия предлагает гибкие настройки графики, турборежим, улучшенную загрузку и поддержку высокой частоты кадров, что делает игру еще более комфортной для прохождения.