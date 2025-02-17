Спустя три года после японского релиза The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2 стала доступна на английском

Спустя три года после японского релиза The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2 наконец-то вышла на английском языке. Теперь поклонники JRPG могут погрузиться в этот долгожданный сиквел на ПК и консолях, причем с рядом улучшений и новых возможностей.
Сюжет переносит нас в Кальвард, где город потрясает серия убийств, связанных с таинственным багровым зверем. Игрокам предстоит взять на себя роль Вана Аркрида и распутать это дело, сталкиваясь с различными фракциями и секретами.
ПК-версия предлагает гибкие настройки графики, турборежим, улучшенную загрузку и поддержку высокой частоты кадров, что делает игру еще более комфортной для прохождения.
Я вот думал купить на старте, но печалит в данном случае подход у Nis с целью подоить фанатов. Полная версия, со всеми DLC, стоит 12к. Если хочешь иметь все костюмы, заплати 8 500. За 5 200 ни то ни сё, а за 3 900 получаешь только игру. Сам пак костюмов стоит 3к.
Из-за такой ценовой политики желание отбило покупать и решил дождаться скидок.
в магазине Хаттаба нет?
Верно, была у меня мысль пиратку запустить, после увиденных цен, но тут мешает мой бзик. Рука не поднимается в пиратку играть. Не знаю почему, но хочется именно чтобы была лицензия. Да и у меня все предыдущие части куплены.
Вау. Да это прям болезнь.
Как же хорошо быть англоговорящим, почти все игры на родном языке и в родной локализации
На английском можно говорить и читать даже если он не родной. Моему другу потребовалось два с половиной года чтобы начать понимать на уровне B2(выше только С1 и С2), хотя до этого нулёвый был, даже до А1 не дотягивал.
Это когда очень сильно хочется, но многим хочется играть на родном языке.
Я знаю, сам учу английский каждый, но одно дело учить, а другое дело когда это твой родной язык и тебе не нужно лихорадочно напрягать память и переводить в уме диалоги))
В этом и есть прикол понимания языка, со временем, если много информации на иностранном языке потреблять, то уже не надо будет делать цепочки из "иностранное слово -> перевод на свой язык -> понимание слова", а будет просто иностранное слово и последующее понимание.
По началу я так же переводил, например вижу вот "a cat' -> перевожу на русский, потом понимаю что кошка. Сейчас ,когда вижу английское слово, то сразу смысл понимаю, без перевода на русский язык.