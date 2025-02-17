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The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 25.01.2023
Ролевая, Пошаговая, Аниме
6.7 27 оценок

Спустя три года после японского релиза The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2 стала доступна на английском

butcher69
Новости

Спустя три года после японского релиза The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2 наконец-то вышла на английском языке. Теперь поклонники JRPG могут погрузиться в этот долгожданный сиквел на ПК и консолях, причем с рядом улучшений и новых возможностей.

Сюжет переносит нас в Кальвард, где город потрясает серия убийств, связанных с таинственным багровым зверем. Игрокам предстоит взять на себя роль Вана Аркрида и распутать это дело, сталкиваясь с различными фракциями и секретами.

Знакомство с Trails/Kiseki: история и все игры японской ролевой серии по порядку их выхода

ПК-версия предлагает гибкие настройки графики, турборежим, улучшенную загрузку и поддержку высокой частоты кадров, что делает игру еще более комфортной для прохождения.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Rimasted

Я вот думал купить на старте, но печалит в данном случае подход у Nis с целью подоить фанатов. Полная версия, со всеми DLC, стоит 12к. Если хочешь иметь все костюмы, заплати 8 500. За 5 200 ни то ни сё, а за 3 900 получаешь только игру. Сам пак костюмов стоит 3к.

Из-за такой ценовой политики желание отбило покупать и решил дождаться скидок.

2
Andrew Zhukoff

в магазине Хаттаба нет?

1
Rimasted Andrew Zhukoff

Верно, была у меня мысль пиратку запустить, после увиденных цен, но тут мешает мой бзик. Рука не поднимается в пиратку играть. Не знаю почему, но хочется именно чтобы была лицензия. Да и у меня все предыдущие части куплены.

0
LethalApple Rimasted

Вау. Да это прям болезнь.

-1
Jarvis666

Как же хорошо быть англоговорящим, почти все игры на родном языке и в родной локализации

-7
Seven_zzz

На английском можно говорить и читать даже если он не родной. Моему другу потребовалось два с половиной года чтобы начать понимать на уровне B2(выше только С1 и С2), хотя до этого нулёвый был, даже до А1 не дотягивал.

0
Marie Roswell Seven_zzz

Это когда очень сильно хочется, но многим хочется играть на родном языке.

2
Jarvis666 Seven_zzz

Я знаю, сам учу английский каждый, но одно дело учить, а другое дело когда это твой родной язык и тебе не нужно лихорадочно напрягать память и переводить в уме диалоги))

0
Seven_zzz Jarvis666

В этом и есть прикол понимания языка, со временем, если много информации на иностранном языке потреблять, то уже не надо будет делать цепочки из "иностранное слово -> перевод на свой язык -> понимание слова", а будет просто иностранное слово и последующее понимание.
По началу я так же переводил, например вижу вот "a cat' -> перевожу на русский, потом понимаю что кошка. Сейчас ,когда вижу английское слово, то сразу смысл понимаю, без перевода на русский язык.

0