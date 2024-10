Западная версия The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 выйдет 14 февраля 2025 года

Издатель NIS America объявил, что The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 выйдет на Западе 14 февраля 2025 года для PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК (через Steam, Epic Games Store и GOG). В Японии и Азии игра уже доступна на этих платформах.

Сюжет сиквела разворачивается после событий первой части, когда мафиозная организация «Алмата» больше не угрожает жителям Кальварда, и жизнь вернулась в нормальное русло. Однако этот покой оказывается недолгим: серию загадочных убийств с участием багрового зверя вновь встряхивает мир. В борьбу за правду включаются разные группировки — как законники, так и те, кто пытается воспользоваться ситуацией в своих целях.

В центре сюжета вновь оказывается спригган Ван Аркрид, к которому приходит неожиданный гость, побуждая его начать собственное расследование. Ван пытается выяснить, кто стоит за звериными убийствами и с какой целью они совершаются. Его путь пересекается с загадочной юной Агнессой, занимающейся поисками восьмого Генезиса. Вместе с новыми и старыми союзниками Ван оказывается втянут в события, которые вновь приведут мир на грань хаоса.

Действие игры происходит в 1209 году по септианскому календарю. После ликвидации угрозы от Алматы на Кальвард наступил мир, но убийство отряда специального назначения CID всколыхнуло страну. Власти пытаются держать ситуацию под контролем, но криминальные организации начинают действовать, продвигая свои цели.