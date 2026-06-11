Объявлена дата релиза Trails from Zero и Trails to Azure на PS5 и Nintendo Switch 2

Издатель NIS America совместно с разработчиками из студии Nihon Falcom официально объявили дату релиза улучшенных версий ролевых игр The Legend of Heroes: Trails from Zero и The Legend of Heroes: Trails to Azure для современных консолей. Выпуск дилогии на PlayStation 5 и Nintendo Switch 2 запланирован на 10 сентября 2026 года.

Сюжет дилогии разворачивается в Кроссбелле, технологически развитом городе-государстве, который находится на стыке сфер влияния 2 могущественных держав: Эребонийской империи и Республики Калвард. Главным героем выступает молодой детектив Лойд Баннингс. После возвращения в родные края он возглавляет специальный отдел поддержки в городском департаменте полиции. Вместе с 3 напарниками герою предстоит разбираться с повседневными проблемами горожан, расследовать запутанные дела и постепенно раскрывать мрачные тайны преступного мира Кроссбелла. События The Legend of Heroes: Trails to Azure стартуют спустя всего несколько месяцев после финала 1 части, когда на смену временному перемирию приходит новый виток политической напряженности.

Обновленные версии для консолей предложат технические улучшения, призванные сделать игровой процесс комфортнее. Разработчики добавили полноценную поддержку разрешения 4K и частоты обновления экрана до 120 кадров в секунду. В меню настроек пользователи смогут выбирать между оригинальным оформлением и улучшенными текстурами высокого разрешения. Для тех, кто предпочитает более динамичное прохождение, предусмотрен высокоскоростной режим, ускоряющий перемещение по миру и проведение пошаговых сражений. Дополнительно на консоли Nintendo Switch 2 будет реализована поддержка компьютерной мыши.

Игры серии будут продаваться по отдельности в цифровых магазинах по цене 39.99 долларов за каждую. Для любителей физических носителей предусмотрено дисковое и картриджное издание формата Deluxe Edition стоимостью 69.99 долларов, куда войдут сразу 2 игры. Предзаказы на физические копии уже открыты в официальных магазинах дистрибьютора.