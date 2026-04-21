Успей забрать: хитовую RPG Legend of Keepers временно раздают бесплатно в Steam

В сервисе Steam стартовала ограниченная акция: популярную RPG Legend of Keepers можно добавить в библиотеку совершенно бесплатно. Однако времени немного — раздача продлится около 48 часов, после чего игра вернётся к обычной цене.

Проект от Goblinz Studio предлагает необычный взгляд на жанр: вместо героев игрок берёт на себя роль управляющего подземельем. Задача — защищать сокровища от авантюристов, расставляя ловушки и командуя монстрами. Геймплей сочетает элементы рогалика, стратегии и карточных механик, а каждое прохождение отличается за счёт случайных событий.

Игру часто сравнивают с Monster Train благодаря схожему подходу к построению тактики и вариативности. Пользователи отмечают высокую реиграбельность, продуманный баланс и оригинальную концепцию, переворачивающую привычную формулу «зачистки подземелий».

Подобные акции — не редкость для Steam, но именно такие предложения позволяют открыть для себя неожиданные хиты без лишних затрат. Если давно искали необычную RPG, сейчас — идеальный момент попробовать Legend of Keepers.