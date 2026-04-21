Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager 19.03.2020
Ролевая, Стратегия, Инди, Пошаговая, Фэнтези, Подземелья
6.3 35 оценок

Успей забрать: хитовую RPG Legend of Keepers временно раздают бесплатно в Steam

butcher69 butcher69

В сервисе Steam стартовала ограниченная акция: популярную RPG Legend of Keepers можно добавить в библиотеку совершенно бесплатно. Однако времени немного — раздача продлится около 48 часов, после чего игра вернётся к обычной цене.

Проект от Goblinz Studio предлагает необычный взгляд на жанр: вместо героев игрок берёт на себя роль управляющего подземельем. Задача — защищать сокровища от авантюристов, расставляя ловушки и командуя монстрами. Геймплей сочетает элементы рогалика, стратегии и карточных механик, а каждое прохождение отличается за счёт случайных событий.

Игру часто сравнивают с Monster Train благодаря схожему подходу к построению тактики и вариативности. Пользователи отмечают высокую реиграбельность, продуманный баланс и оригинальную концепцию, переворачивающую привычную формулу «зачистки подземелий».

Подобные акции — не редкость для Steam, но именно такие предложения позволяют открыть для себя неожиданные хиты без лишних затрат. Если давно искали необычную RPG, сейчас — идеальный момент попробовать Legend of Keepers.

ПК Трейлеры Раздачи и скидки
Комментарии:  4
Иваныч из Тулы

Хорошая игра, на 30-40 часов можно пропасть.

zangx
Ну так с 17 числа она стартовала.

Ну так с 17 числа она стартовала.

Akalaka

"Хитовая" больно громко сказано для игры 2021 года с 5к отзывами

Niт6iтЛиsт4n

аа это ж тот самый пиксельный менеджмент)) пробовал. не зашла