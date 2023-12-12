Завтра в GOG бесплатно раздадут RPG-симулятор Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager

На этой неделе ПК-геймеры смогут получить свой первый рождественский подарок в Epic Games Store. Однако, как выяснилось, на этом подарки для пользователей ПК не заканчиваются. В GOG стартует зимняя распродажа, во время которой на целый ряд интересных разработок будут действовать скидки. Платформа также приготовила сюрприз в виде еще одной бесплатной игры для ПК.

Как было объявлено, зимняя распродажа на GOG.com начнется завтра - 13 декабря 2023 года - и продлится до 4 января 2024 года. Уже появилась страница, где продолжается обратный отсчет до начала акции.

С началом зимней распродажи игроки смогут бесплатно получить еще одну игру для ПК. На этот раз пользователи ПК получат в подарок Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager от студии Goblinz. Игра представляет собой забавный фэнтезийный симулятор владельца подземелий, который защищает свою территорию от многочисленных искателей приключений.