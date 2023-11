HD-ремастер The Legend of Legacy выйдет 22 марта 2024 года на западе

The Legend of Legacy HD Remastered выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и ПК в Steam 22 марта 2024 года на западе, сообщил издатель NIS America. В Японии The Legend of Legacy HD Remastered выйдет сначала на PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch 1 февраля 2024 года.

Обнаруженный десять лет назад остров Авалон окутан тайной. Говорят, что континент был создан богами и элементалями и является домом для множества легендарных сокровищ, обладающих огромной силой. Множество смельчаков пытались отправиться в путешествие и исследовать земли Авалона.

Следите за историями семи будущих героев, которые спускаются на неизведанные земли, чтобы исполнить свои уникальные желания. У каждого из них есть свои индивидуальные навыки и истории, которые они могут рассказать. Управляйте боевыми порядками и поручайте определенным боевым ролям, чтобы одержать верх в битве и одержать победу, а также используйте древнюю силу элементалей, заключая контракты в середине боя, чтобы вызвать мощные навыки. Примите участие в эпическом путешествии, непохожем ни на одно другое.