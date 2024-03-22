Состоялся релиз The Legend of Legacy HD Remastered

Окутанный тайной остров Авалон был обнаружен десять лет назад. Говорят, этот мистический континент был сотворен богами и древними духами стихий. На Авалоне хранятся легендарные артефакты и сокровища невероятной силы. Многие храбрые герои пытались исследовать земли Авалона, но никому не удавалось разгадать все его загадки. Попробуете стать следующим?

Вы будете следить за судьбами семи отважных путешественников, которые отправились в опасное плавание, чтобы осуществить свои мечты. У каждого из них свой характер, умения и предыстория. Вам предстоит выстраивать боевые порядки, распределять роли персонажей, чтобы добиться победы в сражениях. А с помощью магии стихий вы сможете призывать древние силы на помощь героям.

Сможете ли вы разгадать загадку острова и стать новой легендой Авалона?