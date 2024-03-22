Состоялся релиз The Legend of Legacy HD Remastered

Добро пожаловать в мир The Legend of Legacy HD Remastered . В этом захватывающем трейлере вы встретите уникальных персонажей, готовых отправиться в увлекательное приключение. Откройте для себя различные локации, начиная от загадочных руин до величественных замков, и погрузитесь в мир тайн и опасностей.
Ваше путешествие приведет вас к встрече с разнообразными героями, каждый из которых имеет свою собственную историю и навыки. Соберите команду из самых отважных и исследуйте мир, полный загадок и возможностей.
The Legend of Legacy HD Remastered доступна на Nintendo Switch, PS4, PS5 и ПК.