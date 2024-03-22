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The Legend of Legacy 13.10.2015
Ролевая, Пошаговая, Фэнтези
6.4 7 оценок

Состоялся релиз The Legend of Legacy HD Remastered

KAMA33
Новости

Добро пожаловать в мир The Legend of Legacy HD Remastered . В этом захватывающем трейлере вы встретите уникальных персонажей, готовых отправиться в увлекательное приключение. Откройте для себя различные локации, начиная от загадочных руин до величественных замков, и погрузитесь в мир тайн и опасностей.

Ваше путешествие приведет вас к встрече с разнообразными героями, каждый из которых имеет свою собственную историю и навыки. Соберите команду из самых отважных и исследуйте мир, полный загадок и возможностей.

The Legend of Legacy HD Remastered доступна на Nintendo Switch, PS4, PS5 и ПК.

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