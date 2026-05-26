Игры серии Mana пополнили программу сохранения GOG Preservation Program

Игры Trials of Mana и Legend of Mana вошли в программу по сохранению классических проектов GOG Preservation Program и стали доступны без систем защиты (DRM). В честь этого события на цифровой площадке GOG стартовала распродажа японских ролевых игр от издательства Square Enix.

Инициатива GOG Preservation Program направлена на поддержание работоспособности классических видеоигр на современных операционных системах и их сохранение для будущих поколений геймеров. Обе игры серии Mana теперь продаются без DRM-защиты, что гарантирует возможность их запуска на актуальных конфигурациях персональных компьютеров без обязательного подключения к интернету или использования сторонних сервисов авторизации. Пользователи операционных систем семейства Linux и портативных консолей Steam Deck могут использовать совместимые сторонние инструменты, включая Heroic Games Launcher, для комфортной установки и запуска приобретенных в магазине проектов.

Добавление новых игр в программу сохранения сопровождается тематической распродажей игр издательства Square Enix, которая продлится до 8 июня 2026 года. В рамках акции покупатели могут приобрести ролевой экшен Trials of Mana со скидкой 70%, а проект Legend of Mana предлагается дешевле на 60%. Снижение цен коснулось и многих других известных серий компании, включая классические части франшизы Final Fantasy и игры линейки SaGa.