The Legend of Nayuta: Boundless Trails выйдет на PlayStation 4, Switch и PC в конце сентября ©

The Legend of Nayuta: Boundless Trails выйдет на PlayStation 4, Switch и PC 19 сентября в Северной Америке и 22 сентября в Европе и Океании, объявил издатель NIS America. В игре будет английская и японская озвучка с английским текстом.

Наюта всегда мечтал отправиться за горизонт своего родного острова. После судьбоносной встречи с феей по имени Ной он и его друзья отправляются в приключение по многочисленным мирам, чтобы остановить злой заговор, который был приведен в действие. Наюта проводит дни, глядя на звезды над своим домом на острове и гадая, что лежит за горизонтом. Хотя люди утверждают, что море, на котором они живут, плоское и ограниченное, Наюта знает, что там, за горизонтом, должно быть нечто большее, только и ждущее, чтобы его открыли.