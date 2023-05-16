The Legend of Nayuta: Boundless Trails 26.07.2012
5.9 13 оценок

The Legend of Nayuta: Boundless Trails выйдет на PlayStation 4, Switch и PC в конце сентября

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butcher69
Новости

The Legend of Nayuta: Boundless Trails выйдет на PlayStation 4, Switch и PC 19 сентября в Северной Америке и 22 сентября в Европе и Океании, объявил издатель NIS America. В игре будет английская и японская озвучка с английским текстом.

Наюта всегда мечтал отправиться за горизонт своего родного острова. После судьбоносной встречи с феей по имени Ной он и его друзья отправляются в приключение по многочисленным мирам, чтобы остановить злой заговор, который был приведен в действие. Наюта проводит дни, глядя на звезды над своим домом на острове и гадая, что лежит за горизонтом. Хотя люди утверждают, что море, на котором они живут, плоское и ограниченное, Наюта знает, что там, за горизонтом, должно быть нечто большее, только и ждущее, чтобы его открыли.

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