Предзагрузка скандинавской MMORPG Legend of YMIR стартовала в Steam

Студия Wemade XR и издатель Wemade открыли предварительную загрузку новой многопользовательской ролевой игры Legend of YMIR на платформе Steam. Проект базируется на скандинавской мифологии и разработан на графическом движке Unreal Engine 5. Игрокам предстоит исследовать мир гиганта Имира, участвовать в масштабных битвах серверов и сражаться за превосходство в киберспортивном турнире Кубок YMIR.

Возможность скачать клиент появилась 5 апреля 2026 года, однако полноценный запуск серверов запланирован только на 7 апреля. В связи с этим ранние отзывы игроков оказались смешанными. Пользователи скачали игру в день старта предзагрузки и предсказуемо столкнулись с невозможностью зайти на серверы. Разработчики просят учитывать расписание и дождаться официального старта. Незадолго до релиза проект собрал 500 000 добавлений в списки желаемого. В качестве благодарности за активность авторы пообещали выдать геймерам 11 билетов призыва и другие внутриигровые награды после полноценного запуска.

Специально к выходу проекта в Steam авторы анонсировали новый игровой класс под названием Rune Fighter, который гармонично сочетает физический урон и древнюю магию рун в ближнем бою. Версия для магазина от Valve имеет ряд серьезных отличий от глобального клиента. Из Steam версии полностью вырезаны все блокчейн элементы, а экономика строится исключительно вокруг внутриигровой валюты в виде алмазов. Кроссплей между пользователями Steam и игроками глобальной версии не поддерживается.

Для комфортного запуска новинки геймерам потребуется компьютер с 16 ГБ оперативной памяти, 15 ГБ свободного места на диске и видеокарта уровня GeForce GTX 1060 на 6 ГБ. Для максимальных настроек разработчики рекомендуют использовать 32 ГБ оперативной памяти и видеокарту GeForce RTX 3060.