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The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom 26.09.2024
Адвенчура, Ролевая
6.1 18 оценок

Общие продажи Nintendo Switch достигли 146,04 млн единиц

butcher69
Новости

Компания Nintendo опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2024 года, представив обновленные данные о продажах консолей и игр. По состоянию на 30 сентября 2024 года, общие продажи Nintendo Switch достигли 146,04 млн единиц, что на 2,62 млн больше по сравнению с предыдущим кварталом. Продажи игр для консоли превысили 1,306 млрд копий, увеличившись на 39,64 млн.

Среди новых релизов выделяется The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, которая разошлась тиражом в 2,58 млн копий. Ремейк Paper Mario: The Thousand-Year Door продан тиражом 1,94 млн, а Luigi's Mansion 2 HD — 1,57 млн копий. Игра Nintendo Switch Sports, получившая обновление этим летом, достигла 14,37 млн проданных копий.

Обновленный топ-10 самых продаваемых игр для Switch возглавляет Mario Kart 8 Deluxe с результатом в 64,27 млн копий. Далее следуют Animal Crossing: New Horizons (46,45 млн), Super Smash Bros. Ultimate (35,14 млн) и The Legend of Zelda: Breath of the Wild (32,29 млн).

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

ну можно продолжать сантехника доить… успех неизбежен

-6