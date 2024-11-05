Компания Nintendo опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2024 года, представив обновленные данные о продажах консолей и игр. По состоянию на 30 сентября 2024 года, общие продажи Nintendo Switch достигли 146,04 млн единиц, что на 2,62 млн больше по сравнению с предыдущим кварталом. Продажи игр для консоли превысили 1,306 млрд копий, увеличившись на 39,64 млн.

Среди новых релизов выделяется The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, которая разошлась тиражом в 2,58 млн копий. Ремейк Paper Mario: The Thousand-Year Door продан тиражом 1,94 млн, а Luigi's Mansion 2 HD — 1,57 млн копий. Игра Nintendo Switch Sports, получившая обновление этим летом, достигла 14,37 млн проданных копий.

Обновленный топ-10 самых продаваемых игр для Switch возглавляет Mario Kart 8 Deluxe с результатом в 64,27 млн копий. Далее следуют Animal Crossing: New Horizons (46,45 млн), Super Smash Bros. Ultimate (35,14 млн) и The Legend of Zelda: Breath of the Wild (32,29 млн).