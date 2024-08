В новом трейлере The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom рассказали про регионы Хайрула

Nintendo недавно представила новый трейлер для The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, который осветил разнообразие уникальных регионов Хайрула, которые посетит принцесса Зельда. Игроки смогут исследовать замок и расположенный рядом город, а также отправиться в суровую пустыню Герудо, где их ждут песчаные штормы, оазисы и древние руины.

Одним из захватывающих мест является регион Jabul Waters с его впечатляющими водопадами и яркими персонажами, напоминающими рыб. В дополнение к этому, игра предлагает опасный вулкан и джунгли, полные сладкоежек. Исследуя мир, Зельда станет взаимодействовать с различными NPC, выполняя их квесты.

Одной из новых механик станет возможность путешествия на скакуне, чтобы сбивать слабых врагов и преодолевать препятствия. Игроки смогут собирать фрукты и готовить напитки-смузи с особыми эффектами. Кроме того, Зельда научится вызывать "эхо" и перемещать объекты, а позже получит умение летать. Релиз игры запланирован на 26 сентября для Nintendo Switch.