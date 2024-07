В The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom можно будет играть за двух персонажей: принцессу Зельду и Линка

Этим летом компания Nintendo представила продолжение знаменитой серии The Legend of Zelda, где впервые за долгое время изменится главный играбельный персонаж. На момент анонса казалось, что главной героиней будет принцесса Зельда и она станет единственным игровым персонажем. Сегодня появилась дополнительная информация об игре, которая подтверждает, что Линк не будет забыт. За главного героя прошлых игр серии также можно будет играть: он станет вторым протагонистом в The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

О двух играбельных персонажах в The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom стало известно из свежего отчета рейтинговой комиссии ESRB, которая недавно проанализировала игру и её содержимое. Согласно их вердикту, игрокам предстоит взять под свой контроль сразу двух играбельных персонажей. Играя за принцессу Зельду, игроки будут полагаться на её магические способности и навык призыва существ. В роли Линка им придется сражаться, полагаясь на грубую силу, меч и лук.

Стоит отметить, что официально подтвержден только один игровой персонаж — Зельда. Кроме того, разработчики сообщили, что эта игра значительно отличается от того, что видели фанаты ранее. Теперь им предстоит от лица Зельды заняться спасением Хайрула, в то время как Линк таинственным образом исчез. Утечка от ESRB позволяет предположить, что в ходе прохождения игры Линк все же будет найден и начнет бороться вместе с Зельдой против зла, хотя принцесса играет более важную роль в сюжете.