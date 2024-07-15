В The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom можно будет играть за двух персонажей: принцессу Зельду и Линка

Впервые за долгую историю франшизы игрокам предстоит взять под контроль не отважного Линка, а саму принцессу Зельду, открывая новую страницу в легендарной саге.

Королевство Хайрул вновь оказывается на грани катастрофы. Таинственные разломы, внезапно появившиеся по всей стране, поглощают ни в чём не повинных жителей. Судьба не щадит никого: даже бесстрашный Линк, верный защитник принцессы, исчезает в одном из этих зловещих порталов, пытаясь уберечь Зельду от опасности. Теперь судьба Хайрула лежит на хрупких плечах принцессы, и ей придётся стать той героиней, в которой так нуждается её народ.

Однако Зельда не остаётся одна в своём нелёгком пути. Судьба сводит её с загадочной феей по имени Три, которая дарует принцессе волшебный посох невероятной силы. Этот артефакт обладает уникальной способностью создавать эхо — точные копии предметов и существ окружающего мира. Именно эта магия становится ключом к спасению Хайрула и открывает перед игроками целый мир новых возможностей.

Используя силу эха, Зельда сможет преодолевать, казалось бы, непреодолимые препятствия. Создавая копии водяных блоков, она сможет взбираться на недосягаемые ранее высоты, открывая новые пути и тайны. Но возможности волшебного посоха не ограничиваются лишь манипуляциями с окружением. В пылу сражений принцесса сможет призывать эхо поверженных врагов, превращая бывших противников в верных союзников. Эти призрачные воины будут сражаться на стороне Зельды, позволяя ей избегать прямого конфликта и разрабатывать сложные стратегии для победы над силами зла.