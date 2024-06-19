Зельда в роли протагониста в дебютном трейлере The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Nintendo анонсировала новую игру в серии The Legend of Zelda, но в ней не будет Линка. Однако, слухи оказались верны, в The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom главной героиней станет принцесса Зельда.
После того как Линк внезапно пропадает, Зельде предстоит спасти королевство Хайрул. Она не будет пользоваться мечом, вместо этого она будет орудовать посохом. Это магическое оружие может создавать эхо различных предметов и разворачивать их в любое время. Вы можете использовать деревянные ящики, водные блоки и многое другое, чтобы исследовать мир и решать головоломки.
Что касается боя, то Зельда может даже вызывать эхо монстров, которые сражаются за нее, каждый из которых обладает уникальными способностями. Количество эхо настолько велико, что продюсер серии Эйдзи Аонума даже не смог сосчитать их всех. Однако в результате каждый игрок получит уникальный опыт.
The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom выйдет 26 сентября на Nintendo Switch.
Теперь игру можно переименовать в Легенду о Линке
Выглядит прикольно. Радует, что Нинтендо продолжают экспериментировать над серией. Обязательно поиграю
радует, что они не тупо сунули зельде меч в руки и отправили косить монстров вместо линка, а обыграли смену действующей роли. а вот отсутствие русской локали удручает. в Link's Awakening перевод был, а тут зажали.
Конечно прикольно что игра теперь соответствует названию,но и немного грустно что мы потеряли ещё одного героя в угоду толерантности и лизоблюдства.
Ну дак, разработчики давно высказывали желание о том, что хотят сделать Легенду о Зельде, где ГГ будет Зельда. Это довольно логичное желание. Вряд ли тут примешена толерантность. Хотя, в нынешнее время, даже если это не повестка, люди в этом увидят повестку