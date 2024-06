Зельда в роли протагониста в дебютном трейлере The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Nintendo анонсировала новую игру в серии The Legend of Zelda, но в ней не будет Линка. Однако, слухи оказались верны, в The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom главной героиней станет принцесса Зельда.

После того как Линк внезапно пропадает, Зельде предстоит спасти королевство Хайрул. Она не будет пользоваться мечом, вместо этого она будет орудовать посохом. Это магическое оружие может создавать эхо различных предметов и разворачивать их в любое время. Вы можете использовать деревянные ящики, водные блоки и многое другое, чтобы исследовать мир и решать головоломки.

Что касается боя, то Зельда может даже вызывать эхо монстров, которые сражаются за нее, каждый из которых обладает уникальными способностями. Количество эхо настолько велико, что продюсер серии Эйдзи Аонума даже не смог сосчитать их всех. Однако в результате каждый игрок получит уникальный опыт.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom выйдет 26 сентября на Nintendo Switch.