Digital Foundry считают, что неофициальный ПК-порт TLoZ: Majora's Mask станет предвестником различных новых портов N64

По словам Александра Баттальи из Digital Foundry, недавно выпущенный порт The Legend of Zelda: Majora's Mask для ПК станет предвестником различных новых N64-портов для ПК.

Ранее в этом месяце сообщалось о новом инструменте от кодера Mr Wiseguy, который позволяет легко создавать порты игр для N64 на ПК без необходимости использования исходного кода игры. Инструмент использует статическую перекомпиляцию и новый движок рендеринга RT64 от известного моддера Dario, чтобы предложить различные улучшения оригинальной игры. Прошло чуть больше недели, и Digital Foundry уже протестировала этот новый проект. По словам Александра Баттальи, Majora's Mask Recompiled открывает путь к созданию более простых в создании собственных портов для ПК N64.

«Zelda 64 Recompiled — это потрясающая попытка фанатов перенести эту культурно значимую игру на современные платформы. Он быстрый, простой в использовании, точный и богат полезными функциями для опытных пользователей. Он станет предвестником многих новых портов классических игр N64 на ПК».

Создатель инструмента вскоре также выпустит перекомпиляцию The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Кроме того, моддер Dario активно работает над своим плагином трассировки лучей RT64, который в ближайшем будущем добавит трассировку лучей в эти порты.