Слухи о ремейке Majora's Mask возникли на фоне успеха The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Switch 2 — обновлённой версии классики, которая, по отзывам владельцев консоли, удачно переносит оригинал в современную эпоху. Анализ файлов этой игры якобы указывал на возможную разработку ремейка Majora's Mask.

Однако NatetheHate, отвечая на запрос, заявил, что подобного проекта не существует. Это разочаровывающая новость для поклонников: Majora's Mask считается необычным ответвлением серии — более мрачным и целенаправленным приключением Линка. Ремейк для 3DS, вышедший много лет назад, получил хорошие отзывы, и у фанатов есть немало причин ждать версию для актуальных консолей.

Тем не менее отсутствие проекта в разработке сейчас не означает, что ремейк не появится в будущем. Пока же Nintendo, судя по всему, сосредоточена на успехе ремейка Ocarina of Time, который стал достойным пополнением библиотеки Switch 2.