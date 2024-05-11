TLoZ: Majora's Mask получила неофициальный ПК-порт с поддержкой высокой частоты кадров и многого другого

Недавно вышел Zelda 64: Recompiled – неофициальный ПК-порт классической игры The Legend of Zelda: Majora’s Mask. Чтобы это произошло, он использует N64: Recompiled. Эта программа может превратить все игры для N64 в игры для ПК. Кроме того, Zelda 64: Recompiled использует RT64 для улучшения графики игры.

Моддер Mr-Wiseguy позаботился о том, чтобы сохранить все крутые эффекты оригинальной игры для Nintendo 64. Zelda 64: Recompiled также не использует обходных путей или «хаков». Вместо этого он лишь вносит некоторые изменения для их дальнейшего улучшения. Сюда входят эффекты кадрового буфера, такие как кат-сцены в оттенках серого и пузырьковый снаряд Деку. Кроме того, были улучшены такие вещи, как линза истины и тени, чтобы сделать их еще лучше. Он также позаботились о том, чтобы освещение и эффекты огня были такими же, как на N64.

Одной из основных новых особенностей в этом ПК-проекте является поддержка высокой частоты кадров. Геймеры на ПК также могут рассчитывать на поддержку широкоэкранных и сверхшироких мониторов. Кроме того, есть поддержка гироскопического прицеливания. В настоящее время имеется полная поддержка Dualshock 4, Dualsense, Switch Pro и большинства контроллеров Switch сторонних производителей.

Zelda 64: Recompiled была оптимизирована для минимальной задержки ввода, благодаря чему игра стала более отзывчивой, чем когда-либо. Она также совместим как с Linux, так и с Steam Deck. Да, и в игре теперь есть функция автосохранения.

Наконец, Mr-Wiseguy планирует добавить поддержку трассировки лучей в будущей версии через RT64. Также планируется добавить поддержку пакетов текстур и замен моделей.

Вы можете скачать Zelda 64: Recompiled отсюда. Чтобы это работало, вам понадобится североамериканская версия игры. Как только она у вас появится, перетащите её в главное меню и начните играть.