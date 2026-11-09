Bandai Namco подтвердила своё участие в создании визуала и игровых ассетов для ремейка Zelda: Ocarina of Time

Компания Bandai Namco подтвердила, что принимала участие в разработке ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time для консоли Nintendo Switch 2, внеся вклад в создание различных аспектов визуального оформления игры. По заявлению компании, она занималась разработкой части художественных материалов и визуальных ассетов, включая персонажей, элементы окружения, анимации, внутриигровые ролики и компоненты пользовательского интерфейса.

Эта информация проливает свет на то, какие сторонние студии помогали Nintendo в создании ремейка, вышедшего эксклюзивно для Switch 2 5 ноября 2026 года.

Руководство проектом осуществляла внутренняя команда Nintendo, отвечающая за серию Zelda, а продюсер серии Эйдзи Аонума курировал процесс модернизации оригинальной игры с Nintendo 64. В разработке также участвовала студия Monolith Soft, предоставившая свой технический опыт в области проработки окружения — навыки, накопленные компанией при работе над недавними частями Zelda и серией Xenoblade Chronicles.

Среди других студий, задействованных в проекте, — SRD, 1-Up Studio и Bandai Namco Studios. Эти команды занимались дополнительной разработкой, оптимизацией игрового движка и созданием ассетов, работая совместно с внутренними подразделениями Nintendo, отвечающими за технологии и локализацию.

В ремейке Zelda: Ocarina of Time используется тот же игровой движок, что и в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom; с его помощью классическая игра 1998 года была адаптирована для современного «железа». Проект отличается увеличенной дальностью прорисовки, динамическим освещением, более детализированными ассетами и оркестровым музыкальным сопровождением, при этом сохраняя фундаментальную структуру оригинала.

Nintendo также внедрила ряд улучшений в игровой процесс, в том числе добавила отдельную кнопку для прыжка и переработала интерфейс назначения предметов. После выхода ремейк получил высокие оценки критиков, которые отметили как обновлённое визуальное исполнение, так и бережное отношение к оригинальному дизайну.