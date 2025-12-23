Энтузиаст воссоздал деревню Какарико из The Legend of Zelda Ocarina of Time на Unreal Engine 5

Автор YouTube канала Taylor S. Ellis представил публике свое видение классической игры The Legend of Zelda Ocarina of Time. Энтузиаст выпустил техническую демоверсию, в которой перенес знаменитую деревню Какарико на движок Unreal Engine 5.

Художник использовал современные ассеты и технологии движка, чтобы придать локации реалистичный вид. В представленном материале можно заметить высокую детализацию окружения, включая проработанную каменную кладку, обновленное освещение и густую растительность. Этот проект призван продемонстрировать потенциальный визуальный уровень современного ремейка культовой игры, если бы он создавался на технологиях актуального поколения.

Важно отметить, что в отличие от других известных фанатских работ, например версии от CryZENx, данный проект не является полноценной игрой. В демоверсии отсутствуют боевые механики, искусственный интеллект врагов и модель главного героя Линка. Пользователям доступно исключительно свободное перемещение по локации для оценки визуальной составляющей и атмосферы обновленного поселения.

Разработчик предоставил возможность ознакомиться с проектом всем желающим. Загрузить сборку можно бесплатно, присоединившись к странице автора на платформе Patreon. Дополнительно был опубликован видеоролик, в котором детально показан процесс создания уровня, начиная от моделирования отдельных объектов и заканчивая настройкой погодных эффектов и симуляции физики.