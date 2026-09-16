Энтузиасты выпустили TriAevum: нативный порт The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D для ПК с поддержкой Vulkan

Энтузиаст под псевдонимом coccofresco представил экспериментальную версию проекта TriAevum. Это нативная статическая рекомпиляция приключенческого экшена The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, созданного компанией Nintendo и студией Grezzo для портативной консоли Nintendo 3DS. Проект переносит обновленную классику на современные персональные компьютеры под управлением Windows и Linux, задействуя графический API Vulkan через прослойку NVIDIA NRI, и полностью избавляет от необходимости использовать традиционные эмуляторы.

В отличие от оригинальной версии для 2 экранов, порт адаптирован под стандартные мониторы благодаря интеграции наработок модификации TopScreen от автора rlgcarrot. Разработчик добавил полноценную поддержку ультрашироких экранов, настраиваемое поле зрения, свободную камеру и управление с клавиатуры, мыши или геймпадов. Визуальный ряд получил интерполяцию частоты кадров до 60 и 90 кадров в секунду, при этом физика и внутренняя логика игры по-прежнему работают на базовых 30 Гц, чтобы предотвратить рассинхронизацию анимаций и сбои игрового процесса.

Графический движок обзавелся сел-шейдингом, контурной обводкой, затенением фонового освещения, дополнительными отражениями и процедурной генерацией трехмерной травы. Именно обилие растительности вызвало больше всего вопросов к оптимизации среди первых тестировщиков. Плотные массивы травы привели к резким просадкам производительности даже на современных видеокартах, из-за чего создателю пришлось перерабатывать плотность кластеров и внедрить горячую клавишу F2 для мгновенного отключения тяжелых визуальных эффектов.

Наибольший резонанс в сообществе вызвал способ написания проекта. Автор открыто заявил, что разработка велась исключительно при помощи нейросетей под контролем человека, а сам результат с самоиронией охарактеризовал как концентрированный ИИ-шлак, на который ушло несколько месяцев труда. Это признание разделило игроков на 2 лагеря: одни похвалили технологии за ускорение фанатских адаптаций, тогда как другие связали вылеты, технические огрехи и проблемы с откликом управления именно с машинной генерацией кода без ручной полировки.

Многие игроки начали прямо сравнивать новинку с проектом Ship of Harkinian - популярным нативным портом The Legend of Zelda: Ocarina of Time с консоли Nintendo 64, создатели которого вручную выверяли каждую строчку годами. По мнению скептиков, текущая альфа-версия TriAevum заметно уступает аналогам по стабильности. Разработчик и сам подчеркивает, что тестирование геймплея затрагивало преимущественно начальные локации, заставки и интерфейс, поэтому стабильное прохождение всей сюжетной линии пока не гарантируется.

Свежий хотфикс под номером 0.6.0-alpha.2c исправил критические сбои при переключении между оконным и полноэкранным режимами, а также восстановил поддержку образов американского региона наряду с европейским. Для запуска требуется оригинальный расшифрованный картридж в формате .3ds или .cci, данные из которого обрабатывает входящая в комплект утилита TriAevumForge. Помимо портативной версии для Windows, проект доступен в виде пакета Flatpak для систем семейства Linux, однако нативная адаптация под портативную консоль Steam Deck и устройства на базе Android на текущий момент остается незавершенной.