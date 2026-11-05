Энтузиасты запустили статическую рекомпиляцию ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Switch 2 на ПК

В день официального релиза ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time для консоли Nintendo Switch 2 энтузиасты уже приступили к созданию нативного порта для персональных компьютеров. Проект под названием ocarina-of-time-recomp был запущен разработчиком под псевдонимом jaigner-hub 5 ноября. В его основу легли наработки аналогичных фанатских инициатив, включая totk-pc-recomp и проект по переносу Metroid Prime 4. Новая работа нацелена на статическую рекомпиляцию исполняемого кода консоли в нативные инструкции x86-64 с трансляцией графических вызовов через Vulkan.

Это 4 игра на данной кодовой базе и 1 проект для Switch 2, поэтому разработка также проверяет, какая часть общего ядра способна пережить смену поколения консолей. - Джефф Эйгнер, ведущий разработчик проекта ocarina-of-time-recomp

Сам ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time вышел 5 ноября и получил восторженные отзывы критиков со средней оценкой 96 баллов на агрегаторе Metacritic. Исходный код проекта нативной сборки распространяется без каких-либо закрытых материалов Nintendo, поэтому для создания рабочей версии фанатам потребуется предоставить собственный легально полученный дамп картриджа.