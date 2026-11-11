Ещё один хит Nintendo - продажи The Legend of Zelda: Ocarina of Time достигли 5,2 млн копий за четыре дня

Прошло меньше недели с тех пор, как Nintendo выпустила The Legend of Zelda: Ocarina of Time на консоли Nintendo Switch 2. Игра уже стала для компании большим успехом: вечером во вторник Nintendo объявила, что за первые четыре дня продажи ремейка для Nintendo Switch 2 превысили 5,2 миллиона копий.
На сайте Nintendo, предназначенном для инвесторов, появилось следующее сообщение:
Компания Nintendo Co., Ltd. (штаб-квартира: Киото, район Минами-ку, Япония; президент и представитель руководства: Сюнтаро Фурукава; далее — «Nintendo») объявила, что продажи The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2 по всему миру превысили 5,2 миллиона копий (включая 810 000 копий, проданных в Японии) за первые четыре дня после выхода игры 5 ноября 2026 года. Это лучший результат по объему мировых продаж среди всех игр, изданных Nintendo для консоли Nintendo Switch 2, за первые четыре дня после релиза.
Для сравнения: в финансовом отчёте, опубликованном Nintendo накануне выхода Ocarina of Time, приводились следующие данные: продажи Rhythm Heaven Groove составили 2,89 млн копий, Splatoon Raiders — 2,42 млн, Fire Emblem: Fortune's Weave — 1,34 млн, а Star Fox — 1,17 млн. Ни один из этих показателей не приближается к результату Ocarina of Time, которая разошлась тиражом в 5,2 миллиона копий всего за четыре дня.
Показатели продаж The Legend of Zelda: Ocarina of Time на раннем этапе позволяют предположить, что игра может войти в число самых продаваемых проектов для Switch 2 — наряду с Mario Kart World (16,48 млн проданных копий по всему миру за всё время) и Tomodachi Life: Living the Dream (8,83 млн проданных копий по всему миру за всё время). Стоит также отметить, что последняя из упомянутых игр вышла как на Switch 2, так и на оригинальной консоли Nintendo Switch.
Там покупать больше нечего из экзов, одно марио и зельды))
детский сад на подъеме? 🤗