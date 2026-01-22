Фанатский ремейк The Legend of Zelda Ocarina of Time на Unreal Engine 5 получил обновление с новой локацией

Энтузиаст под ником CryZENx выпустил очередное обновление для своего проекта по воссозданию классической игры The Legend of Zelda Ocarina of Time на современном движке Unreal Engine 5.7. Свежая версия добавляет возможность исследовать знаменитое подземелье Внутри Джабу-Джабу.

Автор предоставил бесплатный доступ к демоверсии, однако она имеет техническое ограничение в 30 кадров в секунду и позволяет посетить только новую локацию. Версия с поддержкой 60 FPS распространяется через платные подписки. Вероятно, расширенное издание также включает в себя все ранее воссозданные главы, которые отсутствуют в публичной сборке.

В новом обновлении разработчик внедрил ряд геймплейных улучшений. В частности, взаимодействие с принцессой Руто стало более интуитивным. Игроки теперь могут эффективнее управлять ее передвижением, если находятся рядом и удерживают кнопку навигации, что устраняет неудобства оригинальной механики. Визуальная составляющая локации также подверглась доработке: мясные текстуры окружения стали более четкими и приятными для восприятия. Дополнительно были исправлены хитбоксы противников и скорректирована частота их появления, что сделало игровой процесс более плавным.

На данный момент в билде отсутствуют механики карты и компаса, а также финальная битва с боссом подземелья. Эти элементы CryZENx планирует реализовать в следующем обновлении.