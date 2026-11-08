Фанаты Zelda отбивают атаку ревью-бомберов на ремейк Ocarina of Time

Ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time, быстро ставший одной из самых высокооценённых игр 2026 года, столкнулся с попыткой ревью-бомбинга на Metacritic. Однако поклонники серии активно противостоят этому, не позволяя негативным отзывам заметно повлиять на пользовательский рейтинг.

Оригинальная Ocarina of Time почти 30 лет удерживает первое место среди самых высокооценённых игр в истории Metacritic, поэтому ремейк закономерно получил восторженные отзывы критиков. На данный момент он также занимает первое место среди игр 2026 года, уступая потенциальную возможность обойти себя лишь Grand Theft Auto 6.

Впрочем, столь высокая оценка вызвала недовольство некоторых игроков. На странице ремейка в Metacritic появилось 187 отрицательных пользовательских отзывов. Многие авторы называют игру устаревшей, обвиняют критиков в чрезмерной ностальгии и утверждают, что ремейк не заслуживает настолько высоких оценок. Некоторые также выступают против того, чтобы переиздание старой игры обходило по рейтингам совершенно новые проекты.

При этом часть претензий касается изменений в диалогах и дизайне персонажей, однако многие отзывы выставляют игре нулевые баллы, что вызывает сомнения в искренности критики.

Попытка снизить рейтинг пока не принесла заметных результатов. На странице игры уже накопилось более 6000 положительных пользовательских отзывов, причём некоторые игроки прямо заявляют, что оставляют их в ответ на ревью-бомбинг. Благодаря этому пользовательская оценка ремейка остаётся высокой, а фанаты Zelda продолжают защищать репутацию классической игры.