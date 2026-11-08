Глава Moon Studios раскритиковал геймдизайн ремейка Ocarina of Time и оценки прессы

Генеральный директор и соучредитель Moon Studios Томас Малер, известный как один из создателей дилогии Ori, спровоцировал бурные дискуссии в игровой индустрии, крайне критически высказавшись о релизе ремейка культовой экшен-адвенчуры The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2. Малер не только разнес устаревший геймдизайн проекта, но и обвинил профильную прессу в некомпетентности.

По словам разработчика, он проходил ремейк вместе с сыном. Малер признался, что остался в восторге от визуального стиля и арт-дирекшена, однако сам игровой процесс вызвал у него глубокое разочарование. По его мнению, игра ощущается «более пустой и запутанной, чем A Link to the Past», а авторы обновленной версии «не исправили ни одной старой проблемы».

Глава Moon Studios подчеркнул, что подобные геймдизайнерские недочеты были простительны в эпоху Nintendo 64 из-за жестких аппаратных ограничений, но совершенно неприемлемы на мощном железе Nintendo Switch 2:

«Вы тратите по две минуты на то, чтобы не делать абсолютно ничего, кроме как удерживать аналоговый стик вперед ради ходьбы по пустому и скучному полю».

Финальный и самый мощный удар Малер нанес по игровым критикам, которые массово выставили ремейку высшие баллы:

«Если быть честным, сегодня Ocarina of Time заслуживает максимум 7.5 или 8 баллов, так как она уступает своим предшественницам из-за технических ограничений своего времени. Этих ограничений больше нет, так зачем нам оставлять эти устаревшие элементы дизайна? Я искренне хочу, чтобы у прессы было лучшее понимание геймдизайна вместо того, чтобы просто пускать слюни на красивую графику. Оценки 10/10 за такой дизайн лишь доказывают, что многие журналисты не разбираются в разработке игр так, как следовало бы».

Ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time для консоли Switch 2 удостоился 96 баллов из 100 на агрегаторе Metacritic. Этот результат, основанный на 84 обзорах профильной прессы, стал абсолютным рекордом в игровой индустрии за текущий год.