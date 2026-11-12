Глава Take-Two назвал ремейк Ocarina of Time "потрясающей" игрой, несмотря на конкуренцию с GTA 6

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник положительно оценил ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time, который вышел практически одновременно с Grand Theft Auto 6. Несмотря на шуточное противостояние двух игр в соцсетях, руководитель издателя GTA 6 считает, что разработчикам Nintendo есть чем гордиться.

«Это потрясающая игра. Они должны очень гордиться своим проектом», — заявил Зельник в интервью GamesBeat.

По его словам, в индустрии развлечений конкуренция одновременно существует повсюду и нигде. Игроки могут потратить свободное время на огромное количество занятий, однако если качественных развлечений нет, они могут вообще ничего не выбирать. Поэтому задача компаний заключается в создании действительно интересных продуктов.

Зельник подчеркнул, что развлечения, в отличие от еды, не являются необходимостью. Это скорее роскошь, которую потребители выбирают по собственному желанию. «Наша работа — создавать лучшие развлечения на Земле. Когда мы это делаем, люди приходят за ними», — объяснил глава Take-Two.

Хотя GTA 6 и Ocarina of Time оказались в центре шуточного соперничества, прямыми конкурентами они не являются: игры рассчитаны на разную аудиторию и выходят на несовместимых платформах. Ремейк Zelda доступен исключительно на Nintendo Switch 2, тогда как GTA 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

При этом обе игры демонстрируют впечатляющие результаты: ремейк Ocarina of Time продался тиражом более 5,2 миллиона копий за первые четыре дня, а предварительные продажи GTA 6, по сообщениям, уже приблизились к миллиарду долларов.