Google добавила пасхалку по The Legend of Zelda: Ocarina of Time, возвращающую поисковик в 1998 год

В преддверии выхода ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time компания Google запустила необычную пасхалку, посвящённую оригинальной игре. Она позволяет на время вернуться в 1998 год и увидеть, как выглядел поисковик в период выхода классической приключенческой игры.

Чтобы активировать секрет, достаточно ввести в Google запрос «Ocarina of Time». В правом нижнем углу страницы появится Мастер-меч. Если нажать на него, экран озарится знакомым синим и белым свечением, которое сопровождает Линка при извлечении меча в оригинальной игре. В центре эффекта также появится золотая Трифорс.

После этого поисковая выдача преобразится в соответствии с дизайном Google образца 1998 года. Логотип вернётся к прежнему виду с давно забытым восклицательным знаком, а кнопки «Поиск в Google» и «Мне повезёт!» станут крупными и серыми, напоминая элементы интерфейса Windows 90-х.

Изменится и сама выдача: вместо привычного современного оформления с изображениями, рекламой и обзорами от ИИ появится более простая страница с аккуратно расположенными ссылками и описаниями. Правда, результаты поиска останутся актуальными — Google не стала полностью воссоздавать информацию, доступную пользователям в 1998 году. Поэтому среди ссылок встречаются даже свежие новости о ремейке.

К сожалению, сохранить ретрооформление навсегда не получится. Если выполнить новый поиск или нажать одну из крупных серых кнопок, страница вернётся к современному виду. Восстановить обычное оформление также можно повторным нажатием на Мастер-меч.

Пасхалка появилась незадолго до выхода ремейка Ocarina of Time, который станет эксклюзивом Nintendo Switch 2 и выйдет 5 ноября. Оригинальная игра считается одной из самых влиятельных частей серии The Legend of Zelda, а Google решила отметить её возвращение необычным путешествием в прошлое.