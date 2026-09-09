Игроки недовольны слишком женственным дизайном Шейка в ремейке The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Компания Nintendo официально подтвердила дату выхода долгожданного ремейка культовой игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Обновленная версия классики 1998 года поступит в продажу эксклюзивно для консоли Nintendo Switch 2 уже 5 ноября 2026 года.

Проект получил полную графическую переработку, современное управление, озвученные сюжетные ролики и оркестровое музыкальное сопровождение. Разработчики обещают сохранить атмосферу оригинала, добавив при этом ряд новых механик, включая свободный прыжок, рывок, улучшенную систему камеры и возможность напевать мелодии в микрофон.

Однако главной темой для обсуждения в сообществе стал обновленный дизайн Шейка - загадочного союзника главного героя, который, как известно, является принцессой Зельдой в маскировке. В новой версии персонаж обзавелся длинными волосами с косой, выразительным макияжем и более женственными пропорциями фигуры, а также золотой арфой.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию среди фанатов. Часть игроков раскритиковала изменения, назвав их "трусливыми и регрессивными". По мнению недовольных, новый облик слишком очевидно выдает личность персонажа и лишает его андрогинной загадочности, присущей оригинальному дизайну. Другие же пользователи, напротив, высоко оценили обновление, отметив, что модель выглядит "потрясающе" и должна быть женственной, ведь персонаж - девушка.

Споры быстро переросли в обсуждение более широких тем: половой репрезентации, верности канону и границ творческой свободы при перезапуске культовых франшиз. Несмотря на то, что Nintendo еще в оригинальной игре прямо указывала на то, что Шейк - это женщина, реакция на более "открыто женственный" дизайн показала, насколько чувствительной остается эта тема для части аудитории.

Ремейк стал одной из главных сенсаций после недавней презентации Nintendo Direct, приуроченной к 40-летию серии Zelda. Помимо визуальных и геймплейных нововведений, компания также анонсировала выпуск специальных изданий консоли Switch 2 в тематике игры.