Игроков ремейка Zelda: Ocarina of Time неожиданно смутила накачанная попа одного из культовых врагов

Недавний релиз ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2 принес фанатам не только полностью обновленную графику и современное управление, но и неожиданный повод для обсуждений. Фанаты и простые геймеры обратили внимание на весьма нетипичное решений авторов. Как оказалось, разработчики переработали броню моблинов, оставив противникам полностью оголенную спину и мускулистые ягодицы.

Моблины с копьями знакомы ветеранам еще по оригиналу 1998 года для Nintendo 64, где они патрулировали узкие коридоры Лесной поляны. В оригинале их слабое место было сугубо механическим: спереди монстры закрыты прочными щитками, поэтому Линку требовалось обойти великана со спины для нанесения удара. В ремейке авторы решили подчеркнуть эту уязвимость визуально, но сделали это весьма радикально.

Спереди монстр по-прежнему выглядит как тяжелобронированный воин, однако на спине доспехи отсутствуют полностью. Вместо защитных пластин противник носит лишь узкую набедренную повязку, демонстрируя идеальный мышечный рельеф широчайших мышц спины и абсолютно открытый зад.

На нелепость военной экипировки обратила внимание даже фея-напарница Нави, которая при наведении прицела напрямую замечает: «Моблин кажется огромным и сильным... но со спины он практически голый».

Такой дизайн успел породить массу шуток в социальных сетях. Пользователи с иронией отметили, что броню врага «сильно понерфили с тыла», сравнив его костюм с фартуком на голое тело. Игроки шутят, что столь идеальная спортивная форма моблина — это скорее скрытый бафф, требующий немалых усилий в спортзалах Хайрула.

Многие сошлись во мнении, что авторы просто хотели максимально очевидно показать новичкам точку нанесения удара, но в итоге создали один из самых забавных визуальных образов ремейка.