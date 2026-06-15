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The Legend of Zelda: Ocarina of Time 26.02.2007
Аркада
7.7 98 оценок

Итоги Summer Game Fest 2026: ремейк Zelda и God of War Laufey возглавили рейтинги популярности

Gruz_ Gruz_

Портал LevelUp опубликовал статистические итоги прошедшего периода летних игровых презентаций 2026 года. Эксперты выделили лидеров в трех ключевых категориях: просмотры трейлеров, охваты онлайн-конференций и цитируемость в профильной прессе.

Наибольший интерес интернет-аудитории вызвал анонс The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Трейлер игры суммарно набрал 115 миллионов просмотров на всех медиаплатформах. На втором месте расположился экшен God of War Laufey (90,5 млн), а тройку лидеров замкнул хоррор Resident Evil Veronica (70,9 млн).

В сегменте онлайн-трансляций первое место по пиковому количеству одновременных зрителей заняло шоу Nintendo Direct, привлекшее 3,8 миллиона человек. Главное событие выставки — Summer Game Fest 2026 — отстало на 100 тысяч зрителей (3,7 млн), однако стало абсолютным лидером по числу совместных трансляций (более 8 000 ко-стримов).

  • Nintendo Direct — 3,8 млн зрителей на пике (более 2 300 ко-стримов)
  • Summer Game Fest 2026 — 3,7 млн зрителей на пике (более 8 000 ко-стримов)
  • State of Play — 2,9 млн зрителей на пике (более 4 000 ко-стримов)
  • Xbox Games Showcase 2026 — 2,2 млн зрителей на пике (более 3 000 ко-стримов)
  • Gears of War: E-Day Direct — 808 тыс. зрителей на пике (832 ко-стрима)

Наибольшее количество публикаций в профильных СМИ собрала God of War Laufey — проект упоминался в 2600 материалах. Второе место удерживает шутер Gears of War: E-Day (1900 статей), а на третьей строчке оказался супергеройский экшен Marvel's Wolverine (1800 статей).

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Комментарии:  3
Ваш комментарий
SweatyCurtain

Нинтендо как обычно в топе.

1
Double_Jump

Дети захватили интернет, Гири даже в топ-5 не попали по просмотрам, ютуб повесил ярлык "18+" - и до свидания.

Danny Lamb

О! Будем мериться просмотрами. Корреляция между просмотрами и продажами, конечно, есть, но она не прямая.

У Марафона тоже были миллионы и миллионы просмотров. А ещё та крутая недешёвая короткометражка от Альберто Миелго