Итоги Summer Game Fest 2026: ремейк Zelda и God of War Laufey возглавили рейтинги популярности

Портал LevelUp опубликовал статистические итоги прошедшего периода летних игровых презентаций 2026 года. Эксперты выделили лидеров в трех ключевых категориях: просмотры трейлеров, охваты онлайн-конференций и цитируемость в профильной прессе.

Наибольший интерес интернет-аудитории вызвал анонс The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Трейлер игры суммарно набрал 115 миллионов просмотров на всех медиаплатформах. На втором месте расположился экшен God of War Laufey (90,5 млн), а тройку лидеров замкнул хоррор Resident Evil Veronica (70,9 млн).

В сегменте онлайн-трансляций первое место по пиковому количеству одновременных зрителей заняло шоу Nintendo Direct, привлекшее 3,8 миллиона человек. Главное событие выставки — Summer Game Fest 2026 — отстало на 100 тысяч зрителей (3,7 млн), однако стало абсолютным лидером по числу совместных трансляций (более 8 000 ко-стримов).

Nintendo Direct — 3,8 млн зрителей на пике (более 2 300 ко-стримов)

— 3,8 млн зрителей на пике (более 2 300 ко-стримов) Summer Game Fest 2026 — 3,7 млн зрителей на пике (более 8 000 ко-стримов)

— 3,7 млн зрителей на пике (более 8 000 ко-стримов) State of Play — 2,9 млн зрителей на пике (более 4 000 ко-стримов)

— 2,9 млн зрителей на пике (более 4 000 ко-стримов) Xbox Games Showcase 2026 — 2,2 млн зрителей на пике (более 3 000 ко-стримов)

— 2,2 млн зрителей на пике (более 3 000 ко-стримов) Gears of War: E-Day Direct — 808 тыс. зрителей на пике (832 ко-стрима)

Наибольшее количество публикаций в профильных СМИ собрала God of War Laufey — проект упоминался в 2600 материалах. Второе место удерживает шутер Gears of War: E-Day (1900 статей), а на третьей строчке оказался супергеройский экшен Marvel's Wolverine (1800 статей).