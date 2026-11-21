Ноябрь 2026 года ознаменовался не только выходом двух главных претендентов на звание игры года, но и одной из самых громких фанатских войн на агрегаторе Metacritic. В центре конфликта оказались блокбастер Grand Theft Auto 6 от Rockstar Games и вышедший 5 ноября ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Nintendo Switch 2. Взаимный ревью-бомбинг привел к тому, что пользовательские оценки обеих игр существенно просели.

Конфликт разгорелся сразу после релиза Grand Theft Auto 6. Профильная игровая пресса встретила криминальный экшен восторженно: игра получила 99 баллов из 100 на основе более чем 130 рецензий. Этот результат позволил GTA 6 возглавить рейтинг лучших игр 2026 года (обойдя ремейк Ocarina of Time, у которого 95 баллов) и сравняться в общем зачете за всю историю с оригинальной Ocarina of Time 1998 года.

Однако в разделе пользовательских оценок ситуация пошла по противоположному сценарию. Сразу после открытия голосования рейтинг GTA 6 обвалился до 5–5,5 баллов из 10 из-за тысяч "нулей". Поклонники Rockstar мгновенно обвинили в скоординированной атаке фанатов Nintendo, решив, что те пытаются искусственно испортить репутацию конкурента и защитить исторический рекорд "Зельды".

В качестве ответной меры фанаты GTA 6 развернули зеркальную кампанию на страницах игр Nintendo. Главной мишенью стал свежий ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time для Switch 2. Еще недавно игра удерживала рекорд сайта по оценкам игроков - 9,6 балла, но под натиском гневных отзывов и "нулей" ее рейтинг опустился до 9,1 балла. Под горячую руку попала и классическая версия 1998 года для Nintendo 64, чей пользовательский балл также начал снижаться.

На данный момент администрация Metacritic не выпустила официального заявления по поводу происходящего. В последние годы площадка внедрила задержку перед публикацией пользовательских обзоров, чтобы снизить эффект эмоционального ревью-бомбинга, однако при массовых и скоординированных акциях со стороны крупных фан-баз этот механизм оказывается бессилен. Пока модераторы не приступили к ручной чистке "нулей", но оба проекта продолжают удерживать лидирующие позиции по оценкам критиков, оставаясь главными фаворитами предстоящих церемоний награждения по итогам 2026 года.