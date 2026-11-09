Коллекционная Switch 2 в честь 40-летия Zelda помогла Nintendo установить рекорд продаж консолей в США за 2026 год

Специальная версия Nintendo Switch 2, посвящённая 40-летию The Legend of Zelda, помогла компании добиться рекордных недельных продаж консолей в США с начала 2026 года. По данным аналитика Circana Мэтта Пискателлы, на неделе, завершившейся 31 октября, выручка от продаж Switch 2 достигла максимального значения за весь год. Существенную роль в этом сыграла коллекционная модель, выпущенная одновременно с ремейком The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Юбилейная консоль привлекла как коллекционеров, так и поклонников серии, желающих вновь пережить знакомое приключение в обновлённом виде. При этом Nintendo удалось заинтересовать не только преданных фанатов, но и тех, кто давно не возвращался к играм компании. Сам Пискателла отметил, что специальное издание помогло значительно увеличить продажи Switch 2.

На фоне успеха Nintendo рынок консолей в США в целом также демонстрирует заметный рост. По словам аналитика, общие расходы на игровое оборудование за неделю увеличились на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо Switch 2, дополнительный интерес покупателей к PlayStation 5 и Xbox Series X|S связывают с приближением выхода Grand Theft Auto 6, релиз которой ожидается 19 ноября.